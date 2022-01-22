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السبت 22 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

بعد تكريمها.. مهرة لطفي تستعد لتأليف كتاب عن الخلايا الجذعية

الدكتورة مهرة لطفي
الدكتورة مهرة لطفي
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تستعد الدكتورة مهرة لطفي، المتخصصة في الخلايا الجذعية والطب التجديدي، بالإمارات، لتأليف كتاب عن الخلايا الجذعية، بعد نجاح بحثها عن هذا المجال، والذي نالت على إثره لقب سفيرة الخلايا الجذعية من الأمم المتحدة، وغيرها من الجوائز.

وأوضحت، مهرة لطفي في بيان صحفي، أن الكتاب سيسرد تجربتها مع مجال الخلايا الجذعية والطب التجديدي من البداية، فضلا عن توضيح أهمية هذا المجال في علاج العديد من الأمراض الخطيرة، أبرزها أمراض الحروق والجلد، هذا بالإضافة إلى تطلعتها المستقبلية في استخدام الخلايا الجذعية لعلاج المزيد من الأمراض.


وتابعت أنها ستوجه العديد من النصائح للسيدات من خلال هذا الكتاب، بالاعتماد على نظام غذائي سليم يحافظ على نضارة الوجه، ممارسة الرياضة، التفكير الإيجابي، التواصل الاجتماعي الذي يزيد الثقة بالنفس وينعكس مباشرة على جمال الوجه الطبيعي، وذلك قبل اللجوء إلى العمليات التجميلية أو العلاجات الأخرى عن طريق حقن الوجه.


 

الدكتورة مهرة لطفي الخلايا الجذعية علاج