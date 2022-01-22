"السكة الحديد" توقع اتفاقية مع صندوق التعاون الكوري لتحديث نظم الإشارات بخط "الأقصر/ السد العالي"

السبت 22/يناير/2022 - 12:21 م

استقبل المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، بانج موون كي - رئيس البنك الكوري للاستيراد والتصدير والوفد المرافق له، حيث وقعا اتفاقية قرض ميسر مقدم من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية EDCF بمبلغ 251.6 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات والاتصالات بخط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم.

وتوضح الهيئة أن المشروع يهدف إلى زيادة عوامل السلامة والأمان ونظم التحكم والسيطرة الأتوماتيكة على القطارات أثناء مسارها، كما أنه سيساهم فى تقليل زمن التقاطر، وبالتالى زيادة عدد القطارات على الشبكة لإستيعاب الزيادة المستقبلية من أعداد الركاب وكذلك الطلب المتزايد على نقل البضائع بمختلف أنوعها عبر قطارات السكك الحديدية، حيث يعد المشروع أحد المشروعات التى تنفذها الهيئة فى مجال تحديث نظم الإشارات الجارى العمل بها على التوازى بمختلف الخطوط .

وعلى هامش توقيع الاتفاقية تمت مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين بمجال السكك الحديدية، كما تبادلا الهدايا التذكارية.