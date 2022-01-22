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السبت 22 يناير 2022
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داليا عبد الرحيم

الأخبار

مدبولي يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير.
وقال رئيس الوزراء، في برقيته:" إننا ننتهز هذه المناسبة، لنذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دفع عجلة التنمية والبناء، لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات؛ من أجل أن ينعم أبناء الوطن بالخير والرخاء".
ودعا الدكتور مدبولي الله عز وجل، في ختام برقيته، أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار.

رئيس مجلس الوزراء عبد الفتاح السيسي برقية الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير