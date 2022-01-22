طقس بارد بجنوب سيناء.. والصغرى بسانت كاترين صفر

السبت 22/يناير/2022 - 09:15 ص

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسا باردا، وسجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 19 درجة، والصغرى 13 درجة، فيما سجلت درجات الحرارة العظمى بسانت كاترين 8، والصغرى صفر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا؛ حيث تنخفض درجة الحرارة على الأنحاء كافة؛ وذلك بسبب تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا تسيطر على المنطقة بأكملها، كما تنشط الرياح نسبيا على السواحل فتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة بمدن جنوب سيناء

رأس سدر الصغرى 8 والعظمى 16، وفي نويبع الصغرى 10 والعظمى 18، وفى طابا الصغرى 10 والعظمى 16، وفى كاترين الصغرى صفر والعظمى 8، وفي طور سيناء الصغرى 18 والعظمى 10، وشرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 18.

الحالة المرورية

من جانب آخر أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية اليوم على الطرق الصحراوية تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لاسيما عدم تلقَي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

استمرار شدة البرودة

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أوضحت استمرار أجواء شديدة البرودة علي كافة الأنحاء، مشيرة إلى استمرار تأثر البلاد بمرتفع جوي ذو قيم ضغط عالية يمتد من مناطق شديدة البرودة الي شمال أفريقيا ومن المتوقع أن تظل هذه الأجواء لمدة أسبوع مقبل.

يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل الي حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد كما تنشط الرياح علي السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.

الثلوج بسانت كاترين

وكانت مدينة سانت كاترين، قد اكتست بحلة بيضاء بعد هطول أمطار ثلجية غطت أجزاء متفرقة من الجبال الأيام الماضية، في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهي فترة ترويج سياحي للمدينة لمحبي وعشاق مشاهدة سقوط الثلج، وسط فرحة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعد مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

وأكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ"البوابة نيوز" أن المدينة استعدت بكامل طاقتها لمواجهة موجة الصقيع التي تضرب المدينة حاليا وأعلنت حالة الطوارئ بجميع الإدارات. مضيفا أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لمواجهة أية عواصف ثلجية قد تعوق حركة المواطنين.