أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 22 يناير 2022

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى البنوك وشركات الصرافة اليوم السبت 22يناير 2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار :
بنك الإسكندرية: 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي : 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
أبو ظبي الاول : ن 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
بنك مصر: 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الاهلي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
الأهلي المتحد : 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.
بنك ابوظبي التجاري: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك بلوم مصر : 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك التنمية الصناعية: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك عودة : 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الكويت الوطني: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.