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السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 22 يناير 2022

دولار
دولار
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى البنوك وشركات الصرافة اليوم السبت 22يناير  2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار :

بنك الإسكندرية: 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي : 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

أبو ظبي الاول : ن 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك الأهلي المصري:  15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

بنك مصر:  15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

المصرف المتحد:  15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:  15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الاهلي:  15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

الأهلي المتحد :  15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك ابوظبي التجاري: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر :  15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك التنمية الصناعية: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة :  15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

دولار البنك الأهلي المصرف المتحد البنك التجاري الدولي اليوم السبت