أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 22 يناير 2022

السبت 22/يناير/2022 - 08:21 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى البنوك وشركات الصرافة اليوم السبت 22يناير 2022 ، وفيما يلي بيان بالأسعار :

بنك الإسكندرية: 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي : 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

أبو ظبي الاول : ن 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الاهلي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

الأهلي المتحد : 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك ابوظبي التجاري: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر : 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة : 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.