تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 22 يناير 2022

السبت 22/يناير/2022 - 08:21 ص

تراجعت سعار الذهب، فى بداية تعاملات اليوم السبت 22 يناير2022 بقيمة جنيهان للجرام، وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري:

وسجل سعار الذهب عيار 14 إلى 535 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 687 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 801 جنيها للجرام، كما تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 915 جنيها للجرام

وجاء سعر الجنيه الذهب عند 6408جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21. وسجلت الاوقية 28.470 الف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.