مصدر أمني يكشف حقيقة تهديد مخرج مسرحي بالطرد من شقته

السبت 22/يناير/2022 - 03:21 ص

نفي مصدر أمني ما نشره مخرج مسرحي، بتهديده بالطرد من شقته لصدور حكم قضائي ضده.

وأكد المصدر أن على ناشر الخبر اللجوء للقضاء في حالة طلب إيقاف تنفيذ الحكم لكون الحكم الصادر ضده نهائي بعد استنفاذ جميع درجات التقاضي.

وكان مخرج مسرحي شهير قال إن قسم ثان مدينة نصر هدده بأنه سيلقي به وأبنائه بالشارع إن لم يترك الشقة قبل يوم الأحد المقبل وإلا سيتم إخلاء الشقة بالقوة، بعد أن حصلت صاحبة الشقة على حكم قضائي بطردي من الشقة، بعد انتهاء مدة التعاقد.

وأضاف أنه طلب من قسم الشرطة إعطاءه مهلة ليجد فيها شقة يستأجرها لكنهم رفضوا، وأخبروه بأنه إن لم يترك الشقة سيلقون بـ عفش منزله بالشارع.