7 نصائح لتقوية جهاز المناعة ومواجهة كورونا

الجمعة 21/يناير/2022 - 10:01 م

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وظهور متحور أوميكرون أصبح الكثير منا أكثر عرضة للإصابة بالفيروس فضلاً عن نزلات البرد الشديدة والإنفلونزا، وبالأخص مع انخفاض درجات الحرارة وموجة الطقس السيء التي نمر بها البلاد خلال شتاء هذا العام.

ولكي نستطيع محاربة هذه الأمراض لابد من الحفاظ على تقوية جهاز المناعة ليصبح قادرا على التصدي للفيروسات وحماية الجسم منها، لذا يقدم خبير اللياقة البدنية على الزبيدي أهم النصائح لتعزيز المناعة وتقويتها خلال فصل الشتاء.

١- إتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والفاكهة والأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية، والفيتامينات، والحديد، والزنك ومضادات الأكسدة وغيرها من المكونات الأساسية التي يحتاجها الإنسان.

٢- الامتناع عن تناول الوجبات السريعة والحرص على شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل بانتظام لكي تحافظ على رطوبة الجسم.

٣- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية لاحتوائها على نسب عالية من السكريات مما يؤثر بشكل سلبي على المناعة ويضعفها.

٤- تجنب تناول المضادات الحيوية والأدوية التي تضعف المناعة.

٥- الحرص على التعرض للشمس بشكل يومي يساهم بشكل كبير فى تقوية المناعة، وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالفيروسات، نظراً لأنها تمد الجسم بفيتامين "د" الذى من دوره تعزيز صحة الجهاز المناعى.

٦- التوقف عن التدخين، لأنه يتسبب في تعطيل عمل جزيئات الجهاز المناعي الرئيسية ، التي تسمى الإنترفيرون، مما يدمر المناعة وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

٧- الحصول على قسط كاف من النوم، إذ يحتاج الشخص إلى ٧ ساعات على الأقل من النوم يومياً، لأن النوم القليل يضعف المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.