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الجمعة 21 يناير 2022
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داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

معرض إلكتروني جديد لمبادرة ألبوم الوطن لحفظ وتوثيق التراث

ألبوم الوطن
ألبوم الوطن
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أعلن أحمد راضي مؤسس منصة ألبوم الوطن وصاحب مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ وتوثيق التراث  عن تنظيم معرض  إليكتروني جديد  لفن التصوير الفوتوغرافي والمعرض للمصورة الفوتوغرافية المتميزة الفنانة دنيا سعيد كامل حيث تقدم من خلال المعرض مجموعة رائعة ومتميزة للأعمال الفوتوغرافية لبعض الأماكن العتيقة والبيوت القديمة والمهن والحرف التقليدية وغيرها من الأعمال الفوتوغرافية الرائعة والفنانة الفوتوغرافية 

دنيا سعيد كامل شاركت في الكثير من الفعاليات التي قامت بتنظيمها مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ وتوثيق التراث حيث شاركت في ملتقي ألبوم الوطن الدولي الأول وكان موضوعه عن المهن والحرف التقليدية والتراثية وشاركت أيضا في الملتقي الدولي الثاني لمبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية وكان المحور وموضوع الملتقي الدولي الثاني للمبادرة عن البيوت والمباني القديمة ..


وأكد راضي أن الهدف الأساسي للمبادرة هو حفظ وتوثيق التراث عبر الفنون المرئية ورحلتنا لتحقيق هذا الهدف مستمرة عبر تنظيم الفعاليات الفنية والمعارض التي توثق من خلال الفنون والإبداع التراث في المجتمعات والثقافات المختلفة .

أحمد راضي 
 
المصورة الفوتوغرافية دنيا سعيد كامل
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