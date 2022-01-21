كورونا في كوريا الجنوبية.. تسجيل 6769 إصابة جديدة و21 وفاة

الجمعة 21/يناير/2022 - 07:25 ص

سجلت كوريا الجنوبية 6769 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.

وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن من بين الإصابات الجديدة يوجد 6482 إصابة محلية، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 719 ألفا و269 إصابة و6501 حالة وفاة.