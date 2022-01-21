أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيس تقدمًا بنسبة 0.29%، منتقلًا إلى 13.777،87 نقطة.
كما سجل مؤشر أداء الشركات المدرجة بالبورصة ارتفاعًا بنسبة 0.23% ليستقر عند 1.120،3 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيس تقدمًا بنسبة 0.29%، منتقلًا إلى 13.777،87 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيس تقدمًا بنسبة 0.29%، منتقلًا إلى 13.777،87 نقطة.