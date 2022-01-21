بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الجمعة 21/يناير/2022 - 05:35 ص

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيس تقدمًا بنسبة 0.29%، منتقلًا إلى 13.777،87 نقطة.

كما سجل مؤشر أداء الشركات المدرجة بالبورصة ارتفاعًا بنسبة 0.23% ليستقر عند 1.120،3 نقطة.