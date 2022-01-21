ads
الجمعة 21 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيس تقدمًا بنسبة 0.29%، منتقلًا إلى 13.777،87 نقطة.
كما سجل مؤشر أداء الشركات المدرجة بالبورصة ارتفاعًا بنسبة 0.23% ليستقر عند 1.120،3 نقطة.

أغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع حيث سجل مؤشرها الرئيس تقدم ا بنسبة 0 23 ليستقر عند 1 ريال مدريد 3 نقطة