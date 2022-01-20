الجزيري يهدر ركلة جزاء لتونس أمام جامبيا في الشوط الأول

الخميس 20/يناير/2022 - 10:04 م

تعادل منتخب تونس سلبيا مع جامبيا في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب ليمبي في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا.

المنتخب التونسي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول عن طريق سيف الدين الجزيري.

تونس بدأ اللقاء بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

الدفاع: علي العابدي - بلال العيفة - منتصر طالبي - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان.

الهجوم: حمزة رفعية -سيف الدين الجزيري - سيف الدين الخاوي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

فاروق بن مصطفى، علي الجمل، محمد دراجر، أسامة الحدادي، حنبعل المجبري، يوسف المساكني، عمر رقيق.

ويحتل المنتخب التونسي المركز الثالث برصيد ٣ نقاط بفارق نقطة عن جامبيا المتصدر.