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الخميس 20 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الدفاع الروسية: البحرية تجري تدريبات ضخمة خلال شهري يناير وفبراير

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري في جميع المناطق الخاضعة لمسئولية الأساطيل الروسية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات في جميع مجالات مسئولية الأساطيل خلال شهري يناير وفبراير 2021، موضحا "أنه وفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية لعام 2022، ستجري هذه المناورات التدريبة تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها أن حوالي 10 آلاف جندي و140 سفينة حربية وسفن دعم وأكثر من 60 طائرة و1000 وحدة من المعدات العسكرية ستشارك في هذه المناورات.

وزارة الدفاع الروسية البحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف