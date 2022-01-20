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الخميس 20 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي ينعى والد محمد زيدان

عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، عبد الله زيدان، والد الكابتن محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني الأسبق، الذي توفي إثر تعرضه لأزمة صحية.  
وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

الكاتب الصحفى عبد الرحيم علي عبدالرحيم علي ينعي نجم منتخب مصر