عبدالرحيم علي ينعى والد محمد زيدان

الخميس 20/يناير/2022 - 08:05 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، عبد الله زيدان، والد الكابتن محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني الأسبق، الذي توفي إثر تعرضه لأزمة صحية.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، ولأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.