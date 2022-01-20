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الخميس 20 يناير 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

كأس الأمم الأفريقية.. الجزائر وكوت ديفوار بالقوة الضاربة في موقعة حسم التأهل

البوابة نيوز
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أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيلة الرسمية للمحاربين لمواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الخميس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.
وقام بلماضي بإجراء 3 تغييرات عن التشكيل الأساسي، مقارنة باللقاء الجولة الماضية أمام منتخب غينيا الاستوائية والتي انهزم فيها المحاربون، بهدف دون رد.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسه المرمى: رايس مبولحي.
خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عبد القادر بدران، عيسى ماندي.
خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، يوسف بلايلي.
خط الهجوم: سعيد بن رحمة، رياض محرز وبغداد بونجاح".

بينما جاء تشكيل كوت ديفوار كالآتي:
حراسة المرمى: سانجاري بادرا.
خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون، سيمون ديلي، ويلفريد كانون.
خط الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، سانجاري، بيبي.

خط الهجوم: سيباستيان هالار، ماكس جارديل.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بينما يمتلك منتخب الجزائر نقطة واحدة وتواجه خطر الإقصاء..

 

منتخب الجزائر كأس الأمم الإفريقية رياض محرز