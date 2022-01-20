كأس الأمم الأفريقية.. الجزائر وكوت ديفوار بالقوة الضاربة في موقعة حسم التأهل

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيلة الرسمية للمحاربين لمواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الخميس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.
وقام بلماضي بإجراء 3 تغييرات عن التشكيل الأساسي، مقارنة باللقاء الجولة الماضية أمام منتخب غينيا الاستوائية والتي انهزم فيها المحاربون، بهدف دون رد.
وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:
حراسه المرمى: رايس مبولحي.
خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عبد القادر بدران، عيسى ماندي.
خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، يوسف بلايلي.
خط الهجوم: سعيد بن رحمة، رياض محرز وبغداد بونجاح".
بينما جاء تشكيل كوت ديفوار كالآتي:
حراسة المرمى: سانجاري بادرا.
خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون، سيمون ديلي، ويلفريد كانون.
خط الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، سانجاري، بيبي.
خط الهجوم: سيباستيان هالار، ماكس جارديل.
ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بينما يمتلك منتخب الجزائر نقطة واحدة وتواجه خطر الإقصاء..