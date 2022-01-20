كأس الأمم الأفريقية.. الجزائر وكوت ديفوار بالقوة الضاربة في موقعة حسم التأهل

الخميس 20/يناير/2022 - 05:48 م

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، التشكيلة الرسمية للمحاربين لمواجهة كوت ديفوار، مساء اليوم الخميس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا.

وقام بلماضي بإجراء 3 تغييرات عن التشكيل الأساسي، مقارنة باللقاء الجولة الماضية أمام منتخب غينيا الاستوائية والتي انهزم فيها المحاربون، بهدف دون رد.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسه المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عبد القادر بدران، عيسى ماندي.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، يوسف بلايلي.

خط الهجوم: سعيد بن رحمة، رياض محرز وبغداد بونجاح".

بينما جاء تشكيل كوت ديفوار كالآتي:

حراسة المرمى: سانجاري بادرا.

خط الدفاع: سيرجي أورييه، أوديلون، سيمون ديلي، ويلفريد كانون.

خط الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، سانجاري، بيبي.

خط الهجوم: سيباستيان هالار، ماكس جارديل.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بينما يمتلك منتخب الجزائر نقطة واحدة وتواجه خطر الإقصاء..