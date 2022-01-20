سعر الدولار مساء اليوم الخميس 20 يناير 2022 في السوق المحلي

الخميس 20/يناير/2022 - 04:58 م

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، مساء تعاملات الخميس 20 يناير 2022، في تعاملات البنك المركزي المصري والبنوك التجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري .

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في "مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والاستثمار العربي" .

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها، (القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي، والمشرق، والعربي الأفريقي) .

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

كما استقرت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري ، أحد أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر ، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية ، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB " أكبر البنوك الخاصة فى السوق المصري " نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

و بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي حوالي 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

و في بنك القاهرة سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، 15.64 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

وفيما يتعلق بسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد بلغ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.