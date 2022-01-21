إزالة 34 حالة تعد في أول أيام الموجة الـ 19 لحملات إزالة التعديات ببني سويف

الجمعة 21/يناير/2022 - 01:12 ص

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الموجة الـــ ـ19 لإزالة التعديات التي بدأت"أمس الأربعاء" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أنه تم"أمس"إزالة 34حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة تزيد عن فدان ،ضمن المرحلة الأولى والتي تستمر حتى 30 يناير الجاري، فيما تتواصل أعمال الموجة بحسب الجدول الزمني الذي تم وضعه بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية ليغطى كافة مراكز المحافظة على مدار المراحل الثلاث خلال أشهر :يناير ، فبراير ومارس.

حيث أكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.