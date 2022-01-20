سفير لبنان بالعراق: نطمح إلى شراكة اقتصادية متكاملة بين البلدين

الخميس 20/يناير/2022 - 11:34 ص

أكد السفير اللبناني لدى العراق علي الحبحاب، اليوم /الخميس/، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق ولبنان.

وقال الحبحاب ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية) نيوز الإخبارية العراقية اليوم ـ ان "افتتاح معرض صنع في لبنان بالعاصمة بغداد هو مناسبة جيدة لتعزيز العلاقات القائمة بين العراق ولبنان في المجال الاقتصادي وتفعيل الاتفاقيات الثمانية ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين"، مبينا "نحن متفائلون اليوم ونعتبر هذه الخطوة من خطوات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف السفير اللبناني لدى العراق "نطمح إلى الشراكة والتكامل الاقتصادية بين البلدين سواء كان صناعي أو تجاري، بالإضافة إلى تفعيل العلاقات الشعبية"، مشيرا إلى أن "العلاقة بين مواطني البلدين غير منقطعة ومستمرة حتى في ظل ظروف جائحة كورونا والضغوط الصحية".

ويأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان إلى العاصمة العراقية بغداد، لافتتاح معرض "صنع في لبنان"، الذي يقام في معرض بغداد الدولي.

ومن المقرر أن يستمر المعرض اللبناني حتى يوم 28 يناير الجاري، ويشارك فيه صناعيون يمثلون مصانع المنتجات الزراعية والغذائية، شركات التعليب والتغليف، الشركات الاستثمارية والصناعية في كافة المجالات، الخدمات الفندقية والسياحية والتدريب والتطوير، المستشفيات والمراكز الطبية ومستحضرات التجميل، الألبسة والجلود والنسيج، الكيميائيات ومواد التنظيف، الطباعة والورق والكرتون، الصناعات الخزفية والزجاجية والصناعات الكهربائية.