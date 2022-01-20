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الخميس 20 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الباردة وتكاثف الشبورة.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات

البوابة نيوز
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الموجة الباردة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجات، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.