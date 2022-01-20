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الخميس 20 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السودان.. تسجيل 450 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، بارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 51798، فيما بلغت حالات التعافي 40440، والوفيات 3642 حالة.

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