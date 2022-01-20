كورونا في السودان.. تسجيل 450 إصابة جديدة

الخميس 20/يناير/2022 - 02:02 ص

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، بارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة إلى 51798، فيما بلغت حالات التعافي 40440، والوفيات 3642 حالة.