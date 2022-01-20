كورونا في ليبيا.. تسجيل 1173 إصابة جديدة

الخميس 20/يناير/2022 - 04:04 ص

سجلت ليبيا 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 400.113 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 5874 وفاة.