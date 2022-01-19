شاهد.. لاعبو المنتخب يؤدون عملية الإحماء قبل مواجهة السودان

الأربعاء 19/يناير/2022 - 08:26 م

انطلقت منذ قليل عملية الإحماء للاعبي المنتخب الوطني في ملعب "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي قبل مواجهة السودان بعد قليل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

ويمتلك منتخب مصر 3 نقاط يحتل بها المركز الثاني في جدول المجموعة الرابعة خلف منتخب نيجيريا المتصدر برصيد 6 نقاط بينما يمتلك منتخب السودان نقطة واحدة في المركز الأخير.

🔴 أجواء ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي قبل لقاء مصر والسودان.. 🇪🇬 ⬇️⬇️ pic.twitter.com/sWoLCZoQGy — EFA.eg (@EFA) January 19، 2022

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني التشكيل الذي سيخوض به مباراة مصر والسودان على ملعب "أحمدو أهيدجو" ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: عمر كمال ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وأيمن أشرف

خط الوسط: محمد الننى وعمرو السولية وعبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد صبحي، حمدي فتحى، محمود حسن "تريزيجيه"، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، محمود علاء، عبد الله السعيد، مروان داوود، مروان حمدي ومحمود الونش المصاب فى العضلة الأمامية.