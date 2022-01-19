بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر والسودان في كأس الأمم الأفريقية 2022

الأربعاء 19/يناير/2022 - 08:24 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد السودان في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد ٣ نقاط بعد الفوز على غينيا بيساو والخسارة أمام نيجريا بهدف دون رد.

موعد مشاهدة مباراة مصر ضد السودان في بطولة كأس الأمم الأفريقية

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى كيروش المدير الفن لمنتخب مصر لتحقيق الفوز على السودان وضمان التأهل لدور ال ١٦ كثاني المجموعة حيث ضمن منتخب نيجريا التأهل في صدارة الترتيب حتى لو خسر مباراة اليوم ضد غينيا بيساو بسبب نظام البطولة الذي يعتمد على المواجهات المباشرة في حال تساوي النقاط.

ويشهد تشكيل منتخب مصر في مباراة اليوم ضد السودان عدد من التغييرات أبرزها مشاركة زيزو منذ بداية المباراة مع استمرار الاعتماد على الثلاثي الهجومي بقيادة محمد صلاح ومصطفى محمد وعمرو مرموش.

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد السودان في كأس الأمم الأفريقية