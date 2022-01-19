أسماء خليل: "محدش يخاف من السرطان".. و"الكيماوى" أكبر تحد

الأربعاء 19/يناير/2022 - 07:39 م

قالت الزميلة أسماء خليل، مراسلة "البوابة نيوز" بمحافظة الإسماعيلية، وإحدى محاربات السرطان: إنها أصيبت بسرطان في الغدد بالجسم المناعي والبؤرة الأساسية لم تظهر حتى الآن، ولا تزال تجري مسحات للمتابعة.

وأضافت أسماء، خلال استضافتها مع الإعلامي خالد ناجح، ببرنامج شباب من مصر، المذاع على إذاعة الشرق الأوسط: "سمعت جمل مرعبة كتير جدًا لأي بنت، منها استئصال جزء من الثدي وسقوط الشعر وده مرعب للبنات".

ووجهت رسالة لمصابي السرطان، قائلة: "محدش يسمع أنه عنده سرطان ويخاف وفي ناس عاشت وماتت وعندها سرطان، وأنا ما كنتش أعرف أن عندي سرطان وكنت بتنطط وأروح وآجي".

وتابعت: "الكيماوي ده أكبر تحدٍ واجهته في حياتي وإحساسي في أول جرعة كانت أكتر لحظة مرعبة في حياتي، وكنت خايفة من الكيماوي أكتر من العملية ومن السرطان نفسه".

وأوضحت أنها حصلت على 8 جلسات كيماوي، بعدهم 30 جلسة إشعاع، وأنها تستكمل رحلة علاجها حتى 2030.