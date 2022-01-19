أسماء خليل: السرطان لم يمنعني من عملي.. و"الصحفيين" دعمتني

الأربعاء 19/يناير/2022 - 07:37 م

كشفت الزميلة أسماء خليل، مراسلة "البوابة نيوز" بمحافظة الإسماعيلية، وإحدى محاربات السرطان، تفاصيل أول تجربة صحفية لها بعد إصابتها بالسرطان، ومع انتشار فيروس "كورونا"، قائلة: "توجهت بزيارة للحجر الصحي في مستشفى أبو خليفة، مع انتشار جائحة كورونا في بدايتها، وحصلت على موافقة من الجهات المعنية، رغم صعوبة الموضوع صحيًا، ولكني كنت أريد إثبات قدرتي على العمل لنفسي قبل الآخرين".

وأضافت أسماء، خلال استضافتها مع الإعلامي خالد ناجح، ببرنامج شباب من مصر، المذاع على إذاعة الشرق الأوسط، أنها قضت يومًا كاملًا داخل الحجر، وقدمت تقريرًا كاملًا.

وأكملت: "تواصلت مع الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، وكان يدعمني بشكل كبير، وطلب مني التقدم بها لنقابة الصحفيين، وحصلت على جائزة النقابة ودخلت به اللجنة".

وتابعت: "ربنا جعل من أزماتي منح وقابلت الموضوع بكل رضا، ولحد دلوقتي لسه بزعل، ولكن عندي نعم كتير في حياتي ولسه قادرة أكمل".