محررة "البوابة نيوز" لمصابي السرطان: تصالحوا مع أنفسكم وسامحوا الآخرين

الأربعاء 19/يناير/2022 - 07:31 م

أكدت الزميلة أسماء خليل، مراسلة "البوابة نيوز" بمحافظة الإسماعيلية، وإحدى محاربات السرطان، أن نظرتها لكل الأمور في الحياة تغيرت تمامًا بعد إصابتها بالسرطان، وتأكدت أنه لا فائدة من امتلاك أي شىء طالما لا يوجد صحة، مضيفةً: "الدنيا بلا قيمة وصراع ملوش لازمة".

وأكملت أسماء خليل، خلال استضافتها مع الإعلامي خالد ناجح، ببرنامج شباب من مصر، المذاع على إذاعة الشرق الأوسط: يجب أن تترسخ لدينا فكرة أن الدنيا ما هي إلا مرحلة ولكن علينا الإحسان فيها قدر المستطاع، وعلينا اتخاذ الموعظة من الآخرين، ويجب التعلم من تجاربهم أيضًا.

ووجهت حديثها لمصابي السرطان، قائلة: "اتبسط باللحظة التي تعيشها، والرضا والتصالح مع النفس ومسامحة الآخرين من أهم أمور الحياة، لأن الحياة مرحلة وستنتهي وعلينا جميعًا فهمها، للتعامل معها بذكاء وحكمة".