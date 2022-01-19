عبد الرحيم علي: حان وقت تصنيف "الحوثيين" جماعة إرهابية

الأربعاء 19/يناير/2022 - 02:55 م

طالب عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن "سيمو"، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بحظر وتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية وتوقيع عقوبات عليها وعلى الداعمين لها وتجفيف منابع تمويلها بالمال والسلاح.

وقال عبدالرحيم علي في بيان صحفي: "انتفض العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه ضد إرهاب ميليشيات الحوثي، وواجهت الجماعة موجة واسعة من الانتقادات والإدانات والهجوم من أغلب الدول، لقد حان الوقت لإنزال هذه الإدانات علي أرض الواقع واتخاذ قرار شجاع من مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتصنيفها كجماعة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها بالمال والسلاح".

وأوضح رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أن جماعة الحوثي وميليشياتها المسلحة ارتكبت الكثير من الجرائم الإرهابية ضد الأبرياء من الشعب اليمني وضد الدول المجاورة وحان وقت حسابهم ومعاقبتهم.

كما طالب عبدالرحيم علي، الجامعة العربية بلعب دور قوي لدي المجتمع الدولي لتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية بعد أن أصبحت تهدد الأمن والسلام الدوليين خاصة بعد ردود الأفعال القوية ضد إرهاب الجماعة من أغلب دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية كمصر والسعودية وغيرها الكثير.

وقال إنه توجد موجة رفض قوية من المجتمع الدولي ضد الإرهاب الحوثي وتهديده حركة التجارة والملاحة والاقتصاد الدولي ويجب إنزالها على أرض الواقع بمجلس الأمن الدولي لحظر وتصنيف الجماعة كحركة إرهابية وتجفيف منابع تمويلها بالمال والسلاح والميليشيات.

وقال عبدالرحيم في تويتة على صفحته على موقع "فيسبوك": قلناها مرارا، ونكررها اليوم.. إيران هي رأس الأفعى وهي العدو الرئيسي للأمة العربية، شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يظن أنه بعيد عن شرها اليوم هو في قلب الخطر غدا، يجب على هذه الأمة التوحد سريعا في وجه آيات الشيطان اللهم بلغت اللهم فاشهد.