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الأربعاء 19 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي يعزي عبدالمنعم سعيد في وفاة نجله

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المهندس شادي عبدالمنعم سعيد نجل الكاتب الصحفي والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ عبدالمنعم سعيد.
وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء، للكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد لوفاة  الفقيد رحمة الله عليه، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.