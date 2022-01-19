عبدالرحيم علي يعزي عبدالمنعم سعيد في وفاة نجله

الأربعاء 19/يناير/2022 - 12:41 ص

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المهندس شادي عبدالمنعم سعيد نجل الكاتب الصحفي والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ عبدالمنعم سعيد.

وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء، للكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد لوفاة الفقيد رحمة الله عليه، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.