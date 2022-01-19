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الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السودان.. تسجيل 425 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربعة حالات وفاة.
وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في السودان إلى 51798 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 40440 متعافيًا، والوفيات 3,642.

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