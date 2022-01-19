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الأربعاء 19 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 810 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغ 234 ألفًا و67 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و418 حالة.

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