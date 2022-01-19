أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغ 234 ألفًا و67 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6 آلاف و418 حالة.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 810 إصابات جديدة
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 810 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.