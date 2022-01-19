كورونا في موريتانيا.. تسجيل 463 إصابة جديدة

الأربعاء 19/يناير/2022 - 07:38 ص

سجلت موريتانيا حالتي وفاة ، و 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 55858 ،و911 وفاة منذ ظهور الفيروس.