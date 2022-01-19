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الأربعاء 19 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 463 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا حالتي وفاة ، و 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 55858 ،و911 وفاة منذ ظهور الفيروس.

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