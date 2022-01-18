رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماعا مع عميد كلية الهندسة والوكلاء الجدد

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 07:11 م

عقد الأستاذ الدكتور مصطفى عبدالنبى رئيس جامعة المنيا، اجتماعا مع عميد كلية الهندسة الدكتور مصطفى محمود و بحضور وكلاء الكلية اليوم بعد صدور قرار تعيينهم رسميا حيث تم تعيين الدكتور أبو هشيمة مصطفى السيد احمد وكيلا لشئون التعليم والطلاب، و تعيين الدكتور محمد مراد وكيلا للدراسات العليا ، أما الدكتور مصطفى كامل فتم تعيينه وكيلا لشئون البيئة وخدمة المجتمع.



كما توجه الأستاذ الدكتور عبد النبى بالتهنئة للوكلاء وتقديم الشكر لعميد كلية الهندسة الاستاذ الدكتور مصطفى محمود على جهوده المبذولة فى الإرتقاء بالكلية.

وناقش رئيس الجامعة مع عميد الكلية و الساده الوكلاء الخطط المقترحة للمرحلة القادمة لتطوير كلية الهندسة والمتطلبات اللازم توافرها داخل الكلية لإحداث تغيير ملموس و السعى إلى التقدم فى كافة قطاعات الكلية.

كما تطرق "عبد النبى" مع الدكتور أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب خطة الإستعداد للامتحانات وضمان سير العملية الإمتحانية بأمان و هدوء والإستعداد لأى طوارئ ، كما ناقش آلية استخراج شهادات التخرج مع مراعاة الإجراءات الإحترازية ومنع التكدس.

واقترح الأستاذ الدكتور عبد النبى على الدكتور محمد مراد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا بوضع خطة جديدة لتطوير قطاع شئون الدراسات العليا و صياغة الأسس والقواعد في صورتها النهائية، ووضع ضوابط لتقييم منح الدرجات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة.

كما وجه رئيس الجامعة، الدكتور مصطفى كامل وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لنشر الوعى المجتمعى بين الطلاب ، و تستهدف تلك الخطة تنمية إدراك الطالب الجامعى لكافة التحديات السياسية و الإقتصادية والثقافية والاجتماعية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

واختتم "عبد النبى" الإجتماع بتوضيح رأيه فى العمل الإدارى و الجامعى بشكل عام من خلال خبراته الطويلة الإدارية فى الجامعة، كما حث الجميع علي الإلتزام بآداء الأعمال الموكلة إليهم والتعاون معاً من أجل ظهور الكلية بالصورة اللائقة لها والإرتقاء بمستواها الإدارى والأكاديمى وتقديم الخدمات بها على أكمل وجه.