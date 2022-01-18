بعد استحواذ مايكروسوفت .. 100 مليون مستخدم لـCall of Duty

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 08:06 م

نجحت شركة مايكروسوفت فى شراء عملاق ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد Activision Blizzard في صفقة نقدية بقيمة 68.7 مليار دولار.

وتقدم شركة أكتيفيجن بليزارد عملاق ألعاب الفيديو امتيازات ألعاب شهيرة مثل Call of Duty التى يبيلغ يزيد عدد لاعبيها حول العالم حوالى 100 مليون مستخدم.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت أن قاعدة لاعبي Call of Duty قد نمت من 40 مليونًا إلى 100 مليون لاعبٍ حول العالم، عقب إطلاق نسخة الهواتف الذكية من السلسلة الشهيرة، وبذلك أصبحت الهواتف الذكية المنصة الأضخم بالنسبة للشركة بشكلٍ عام، وبالنسبة إلى الربع الأخير من العام المالي 2019 بشكلٍ خاص.

وعلى الرغم من أن Activision لم تكشف عن إيرادات اللعبة Call of Duty: Mobile بشكلٍ مفصَّلٍ في تقريرها المالي الأخير، إلّا أنها أكَّدت أنها تعتمد على نجاح اللعبة على المدى الطويل لتوليد الأموال من هؤلاء اللاعبي.

و Call of Duty هي سلسلة ألعاب تصويب من منظور الشخص الأول حائزة على عدة جوائز، انطلقت السلسلة على الكمبيوتر الشخصي، ثم امتدت لتشمل أنظمة الألعاب والأنظمة المحمولةـ كما استوحيت منها عدة ألعاب وصدرت بالتزامن معها، تدور أحداث معضم ألعاب السلسلة خلال الحرب العالمية الثانية، فيما عدا كول أوف ديوتي 4: مودرن ورفار ومودرن ورفار 2 الّتانِ تدور أحداثهما خلال أزمنة حديثة.