ملوك الدراما تعد بالمفاجئات في سباق المسلسلات رمضان 2022 بـ"ساعة فرح"

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 05:39 م

يواصل المخرج رامي البدوي ، تصوير المسلسل الدرامي السوري الجديد "ساعة فرح"، استعدادًا لعرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2022 ، وهو من بطولة وجوه شابة جديدة.

وقال أوس المسالمة، المسؤول عن الجهة المنتجة، أن مسلسل "ساعة فرح" يتناول قضية ضياع طفل من أسرته في زمن الحروب والمشاكل الطائفية، وعندما يصل لمرحلة الشباب يبدء في البحث عن عائلته، وتدور الأحداث في عدة دول عربية منها الأردن ولبنان، وألمانيا.

وأوضح أن المسلسل تم تصويره بالنظام الأوروبي، حيث تم الاستعانة بعدد من المتخصصين بالمؤثرات الصوتية والبصرية والذين درسوا بالخارج .