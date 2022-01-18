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الثلاثاء 18 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

ملوك الدراما تعد بالمفاجئات في سباق المسلسلات رمضان 2022 بـ"ساعة فرح"

ملوك الدراما
ملوك الدراما
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يواصل المخرج رامي البدوي ، تصوير المسلسل الدرامي السوري الجديد  "ساعة فرح"، استعدادًا لعرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2022 ، وهو من بطولة وجوه شابة جديدة.

 

وقال أوس المسالمة، المسؤول عن الجهة المنتجة، أن مسلسل "ساعة فرح" يتناول قضية ضياع طفل من أسرته في زمن الحروب والمشاكل الطائفية، وعندما يصل لمرحلة الشباب يبدء في البحث عن عائلته، وتدور الأحداث في عدة دول عربية منها الأردن ولبنان، وألمانيا.

 

وأوضح أن المسلسل تم تصويره بالنظام الأوروبي، حيث تم الاستعانة بعدد من المتخصصين بالمؤثرات الصوتية والبصرية والذين درسوا بالخارج .

ملوك الدراما في رمضان 2022 مسلسل جديد ساعه فرح