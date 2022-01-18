السبت المقبل.. مصر تشارك في بطولة أفريقيا لكرة السلة للكراسى المتحركة

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 01:16 م

يستعد المنتخب الوطنى لكرة السلة للكراسى المتحركة ( المعاقين) ، للمشاركة فى بطولة افريقيا التى تقام فعاليتها باثيوبيا خلال الفترة من ٢٢ حتى ٣٠ يناير الجارى ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2024 التى تقام فى مدينة باريس.

وقرر مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة النائبة الدكتورة “حياة خطاب” بتشكيل الجهاز الفني من الدكتور أشرف محمود حسين عضو مجلس الإدارة رئيساً للبعثة، وعادل محمود شريف رئيس لجنة السلة رئيساً للبعثة بصفة احتياطية، وحسن محمد حسن (مدرب)، وجمال أحمد جاد (مدرب) ومدحت أبوزيد (مدرب)، ويمثل المنتخب الوطني 12 لاعبا بالبطولة.

من جانبها أكدت النائبة “حياة خطاب” رئيس اللجنة البارالمبية علي أهمية البطولة الافريقية لكرة السلة للكراسي المتحركة والمؤهلة لبطولة كأس العالم والتي سوف تقام بدولة الامارات العربية المتحدة في شهر ١١ من هذا العام ٢٠٢٢

وقالت في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أنه تم اقامة معسكر للفريق لعدد ١٨ لاعب تم اختيارهم من لجنة كرة السلة للكراسي المتحركة والجهاز الفني، وتم عمل معسكر لهم بالمركز الاولمبي للمنتخبات القومية بالمعادي حيث قام الجهاز بتصفية الفريق الي عدد ١٢ لاعب

وأضافت أنه تم تجهيز الملابس الرياضية الخاصة بالفريق وفقا للقواعد المنظمة للاتحاد الدولي لكرة السلة، وتوفير الاحتياجات اللازمة الخاصة بالبعثة، كي تظهر مصر بالمظهر اللائق، وفقا لتعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم.