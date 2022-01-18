القبض على المتهمين بخطف حقيبة مواطن بحدائق القبة

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 12:36 م

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة حقيبة أحد المواطنين بالقاهرة بأسلوب "الخطف بدراجة نارية" بحدائق القبة.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بدراجة نارية "بدون لوحات معدنية " يستقلها شخصان قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها (مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية) ولاذا بالفرار . •وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة القاهرة). وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبحوزته (مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" بالإشتراك مع المتهم الآخر بإستخدام دراجة نارية ملك الأخير وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة، وباقى المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب ، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بترك محل سكنه وإختبائه بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( مبلغ مالى – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملكه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة ووقائع سرقات أُخرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.