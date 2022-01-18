ads
الثلاثاء 18 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بزعم شراء ثلاجات لحفظ لقاح كورونا..ضبط شخصين استوليا على 2 مليون جنيه من مواطن بالمعادي

مديرية امن القاهرة
مديرية امن القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين والإستيلاء منه على مبلغ 2 مليون جنيه بزعم شراء ثلاجات لحفظ لقاح كورونا.

 تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بالجيزة) بتعرضه لواقعة نصب من قِبل شخصين ولا يعلم بياناتهما ، والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه) بدعوى شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاح فيروس كورونا ، وإختفائهم عقب تحصلهم على المبلغ المالى المشار إليه. 

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (صاحب محل منتجات ورقية - مقيم بمحافظة القليوبية، وآخر مقيم بمحافظة الإسكندرية). 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل حال إستقلالهما سيارة "ملك الأول" ، وبحوزتهما عدد (4) هواتف محمولة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بأنه نظراً لسابقة تعرفهما على المجنى عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى وعلمهما بثرائه .. إختمرت فى ذهنهما فكرة النصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية ، وفى سبيل ذلك قاما بإيهامه بشراء ثلاجات خاصة بحفظ لقاح فيروس كورونا ، وتحصلا منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذا بالفرار. وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية و شراء السيارة و الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما ، وكذا شراء شقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان ، وإتهمهما بالنصب عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ثلاجات لحفظ لقاح كورونا قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة فيروس كورونا