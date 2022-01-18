بزعم شراء ثلاجات لحفظ لقاح كورونا..ضبط شخصين استوليا على 2 مليون جنيه من مواطن بالمعادي

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 12:32 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الجيزة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين والإستيلاء منه على مبلغ 2 مليون جنيه بزعم شراء ثلاجات لحفظ لقاح كورونا.

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بالجيزة) بتعرضه لواقعة نصب من قِبل شخصين ولا يعلم بياناتهما ، والإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه) بدعوى شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاح فيروس كورونا ، وإختفائهم عقب تحصلهم على المبلغ المالى المشار إليه.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (صاحب محل منتجات ورقية - مقيم بمحافظة القليوبية، وآخر مقيم بمحافظة الإسكندرية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل حال إستقلالهما سيارة "ملك الأول" ، وبحوزتهما عدد (4) هواتف محمولة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا بأنه نظراً لسابقة تعرفهما على المجنى عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعى وعلمهما بثرائه .. إختمرت فى ذهنهما فكرة النصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية ، وفى سبيل ذلك قاما بإيهامه بشراء ثلاجات خاصة بحفظ لقاح فيروس كورونا ، وتحصلا منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذا بالفرار. وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية و شراء السيارة و الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما ، وكذا شراء شقة سكنية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان ، وإتهمهما بالنصب عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.