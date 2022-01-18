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الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة ليلا ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الارصاد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية