بيان درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 12:01 ص

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022، في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 16 08

الإسكندرية 16 08

وادى النطرون 16 09

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 08

دمنهور 16 09

بلطيم 16 09

مطروح 16 08

السلوم 15 09

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 16 08

الزقازيق 16 09

المنصورة 16 09

الاسماعيلية 16 09

السويس 15 10

العريش 15 09

رفح 15 09

رأس سدر 15 10

نخل 13 04

نويبع 18 12

طابا 17 11

كاترين 08 00

الطور 18 12

شرم الشيخ 17 13

الغردقة 18 14

مرسى علم 18 13

الفيوم 16 07

بنى سويف 16 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 16 05

قنا 17 06

الأقصر 17 08

أسوان 17 08

ادفو 17 08

أبوسمبل 17 09

الوادى الجديد 16 05

شلاتين 22 11

ابو رماد 22 12

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

العظمى الصغرى

مكة 24 15

المدينة 18 07

الرياض 17 11

المنامة 22 17

ابوظبى 27 19

الدوحة 22 17

الكويت 14 04

دمشق 10 01-

بيروت 16 11

عمان 08 02

القدس 08 03

غزة 14 08

بغداد 11 01-

مسقط 27 22

صنعاء 24 11

الخرطوم 25 12

طرابلس 15 10

تونس 15 06

الجزائر 12 02

الرباط 18 06

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

انقرة 03 08-

اسطنبول 07 01

اسلام اباد 19 09

نيودلهى 18 08

جاكرتا 30 24

بكين 03 07-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 08 01

اثينا 12 04

روما 14 01

باريس 08 01

مدريد 11 04-

برلين 05 02

لندن 07 02

مونتريال 04- 14-

موسكو 04- 11-

نيويورك 04 03-

واشنطن 05 01-

نواكشوط 31 19

اديس ابابا 20 12

