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الإثنين 17 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي ينعى والد الزميلة سارة النجار

دكتور عبدالرحيم على
دكتور عبدالرحيم على
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والد الزميلة سارة النجار الذي وافته المنية اليوم.
وتقدم عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة التحرير بخالص العزاء، للزميلة سارة النجار وزوجها الزميل حاتم حمدان، والزميل شريف الجندي في الفقيد رحمة الله عليه، داعين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

عبدالرحيم علي , البوابة نيوز