عبدالرحيم علي ينعى والد الزميلة سارة النجار

الإثنين 17/يناير/2022 - 11:11 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والد الزميلة سارة النجار الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة التحرير بخالص العزاء، للزميلة سارة النجار وزوجها الزميل حاتم حمدان، والزميل شريف الجندي في الفقيد رحمة الله عليه، داعين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.