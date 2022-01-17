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الإثنين 17 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

عبد الرحيم علي يعزي الزميل أيمن بدر في وفاة عمه

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوا
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، عم الزميل أيمن بدر، مدير مكتب «البوابة» في البحيرة، والذي وافته المنية اليوم الإثنين.
وتقدم عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة التحرير بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

عبد الرحيم علي نعى العزاء الصبر وافته المنية