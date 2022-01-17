عبد الرحيم علي يعزي الزميل أيمن بدر في وفاة عمه

الإثنين 17/يناير/2022 - 05:54 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، عم الزميل أيمن بدر، مدير مكتب «البوابة» في البحيرة، والذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وتقدم عبدالرحيم علي، وداليا عبدالرحيم رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة التحرير بخالص العزاء، لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.