محافظ أسوان يلتقي وفد مؤسسة مصر الخير

الإثنين 17/يناير/2022 - 05:03 م

ألتقي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد مؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة بأسوان لاستعراض أوجه التعاون المشترك والأنشطة والجهود المبذولة والهادفة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية الملحة بمختلف قطاعات العمل العام.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الرائد الوطنى والإنسانى الذى تقوم به المؤسسة برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة الهادفة لتحسين مستوى معيشة الموطنين، مشيرًا إلى الخدمات الجليلة التي قدمتها وتقدمها المؤسسة ضمن منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة التحديات مع إدارة المشروعات المختلفة بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذى للمؤسسة بأسوان، أن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي للمحافظة لمساندة جهودها في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم، ولاسيما في فترات الأزمات حيث ساهمت المؤسسة في تخفيف المعاناة وتقديم المساعدات المختلفة أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا، بجانب توفير العديد من المستلزمات الطبية والمطهرات والمساعدات العينية والغذائية، بالإضافة إلى مساندتها للعمالة الغير منتظمة المتضررة من هذه الجائحة.

وأكد أن المؤسسة بتوجيهات من محافظ أسوان قامت بتقديم يد العون والمساعدة لمتضررى السيول من خلال إعادة إنشاء وإعمار وترميم العديد من المنازل المتضررة بمناطق عزب كيما، علاوة على إنشاء عمارة سكنية تضم 36 وحدة وذلك لتكون هذه الوحدات بديلاً لمساكن متضررى السيول الواقعة بالمخرات حماية لأرواحهم وممتلكاتهم، مع تقديم المؤسسة منتجات حملة شتاء من (ألحفة - بطاطين - كراتين مواد غذائية - قسائم شراء ملابس) وذلك للحالات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ضمن حملة "سكن ودفا".

وكشف موسى بأن مؤسسة مصر الخير بدعم من البنك الأهلى قامت بتنفيذ بتنفيذ مشروع رفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب بقرى أبو الريش منها محطة الجيش بطاقة 90 م3/ ثانية ، بجانب تطوير محطة الشيخ على لرفع كفاءتها وذلك من خلال إضافة فلتر، و2 طلمبات سحب لإنتاج 50 لتر فى الثانية بدلاً من 20 لتر / ثانية، بالإضافة إلى مد خطوط ناقلة لتغذية الخزانات لضمان وصول المياه للمناطق السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية، مؤكداً على أن ذلك يتوازى مع إنشاء العديد من المدارس المجتمعية من بينها مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسي والتي تضم 33 فصل دراسى، مع إعادة تأهيل مدرستى 23 يوليو الابتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى، علاوة على إعادة تأهيل مركز شباب أوبو الريش قبلى، فضلاً عن الإنتهاء من إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة السباعية غرب للتعليم الأساسى والتى تضم 12 فصل دراسى.