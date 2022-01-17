موعد عزاء شقيق خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والزمالك الأسبق

الإثنين 17/يناير/2022 - 12:34 م

توفى أمس الأحد الموافق اللواء محمد إبراهيم محمد لطيف، نجل الكابتن الكبير الراحل محمد لطيف وشقيق خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك الاسبق.

وسيقام عزاء اللواء محمد لطيف مساء اليوم الاثنين بمسجد المشير طنطاوي، كما سيتم إقامة عزاء غدا الثلاثاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

وشيعت جنازة نجل الكابتن الراحل محمد لطيف ظهر أمس من مسجد السيدة نفيسة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أوفد العميد هيثم أحمد كامل للمشاركة في تشييع جنازة اللواء محمد إبراهيم محمد لطيف.