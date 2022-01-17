عبدالرحيم علي يهنئ الأقباط الأرثوذكس بعيد الغطاس

الإثنين 17/يناير/2022 - 11:43 ص

وجه الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو"، ورئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" التهنئة للأقباط الأرثوذكس ولكل الكنائس الشرقية بمناسبة عيد الغطاس، داعيًا أن يعيده عليهم بالصحة والسعادة، وأن تظل مصرنا الغالية في وحدة وتماسك آمنة مطمئنة.

وأكد الكاتب الصحفي، على روح الأخوة والمحبة والمصير الواحد والحلم الواحد في غد أفضل وتظل مصر آمنة تنعم بالسـلام والخيـر والرخاء، وأن شعب مصر كان وسيظل دائمّا نسيجّا واحدّا، داعيّا الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض.

وأشاد عبدالرحيم علي، بروح المحبة والمودة التي تربط أبناء الوطن ومدى انتماء وحب أبناء الشعب الواحد لبلدهم مصر .