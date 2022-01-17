كورونا في السعودية.. تسجيل 5477 إصابة جديدة و3405 حالات شفاء

الإثنين 17/يناير/2022 - 12:41 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5477 إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 3405 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 336 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 615430 إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 564947 حالة، وفيما يخص الوفيات سُجلت حالة وفاة واحدة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8906) وفيات.