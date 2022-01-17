كورونا في الإمارات.. تسجيل 3067 إصابة جديدة

الإثنين 17/يناير/2022 - 07:20 ص

سجلت الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية 3067 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 805,248 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,191 وفاة، مشيرةً إلى شفاء 1,055 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 760,268 حالة.