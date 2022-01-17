اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 17 يناير 2022

الإثنين 17/يناير/2022 - 02:00 ص

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:

شعبة المعادن الثمينة: دمغة الليزر لن تؤثر في عمليات بيع المشغولات الذهبية القديمة

https://www.albawabhnews.com/4506452

وزيرة الصناعة: خطط لتعظيم القيمة الاقتصادية لقناة السويس

https://www.albawabhnews.com/4506222

صروح تتعاقد مع ريدكون على المرحلة الثانية من أعمال الإنشاءات بمشروع انترادا

https://www.albawabhnews.com/4506446

شعبة السيارات: 10% زيادة مرتقبة بالأسعار

https://www.albawabhnews.com/4506342

السعيد تشارك بجلسة تشاورية مع "ألوك شارما" لبحث استعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27

https://www.albawabhnews.com/4506297

5 آلاف شاب سجلوا للاستثمار بالبورصة خلال عام

https://www.albawabhnews.com/4506272



بورصة البحرين ترتفع 0.63 % في ختام جلسة الأحد

https://www.albawabhnews.com/4506261

