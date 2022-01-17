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الإثنين 17 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 17 يناير 2022

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:

شعبة المعادن الثمينة: دمغة الليزر لن تؤثر في عمليات بيع المشغولات الذهبية القديمة

https://www.albawabhnews.com/4506452

وزيرة الصناعة: خطط لتعظيم القيمة الاقتصادية لقناة السويس

https://www.albawabhnews.com/4506222

صروح تتعاقد مع ريدكون على المرحلة الثانية من أعمال الإنشاءات بمشروع انترادا

https://www.albawabhnews.com/4506446

شعبة السيارات: 10% زيادة مرتقبة بالأسعار

https://www.albawabhnews.com/4506342

السعيد تشارك بجلسة تشاورية مع "ألوك شارما" لبحث استعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27

https://www.albawabhnews.com/4506297

5 آلاف شاب سجلوا للاستثمار بالبورصة خلال عام

https://www.albawabhnews.com/4506272

بورصة البحرين ترتفع 0.63 % في ختام جلسة الأحد

https://www.albawabhnews.com/4506261
 

شعبة المعادن الثمينة شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية اقتصاد آخر الليل بيع المشغولات الذهبية القديمة