اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 17 يناير 2022

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:
شعبة المعادن الثمينة: دمغة الليزر لن تؤثر في عمليات بيع المشغولات الذهبية القديمة
https://www.albawabhnews.com/4506452
وزيرة الصناعة: خطط لتعظيم القيمة الاقتصادية لقناة السويس
https://www.albawabhnews.com/4506222
صروح تتعاقد مع ريدكون على المرحلة الثانية من أعمال الإنشاءات بمشروع انترادا
https://www.albawabhnews.com/4506446
شعبة السيارات: 10% زيادة مرتقبة بالأسعار
https://www.albawabhnews.com/4506342
السعيد تشارك بجلسة تشاورية مع "ألوك شارما" لبحث استعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27
https://www.albawabhnews.com/4506297
5 آلاف شاب سجلوا للاستثمار بالبورصة خلال عام
https://www.albawabhnews.com/4506272
بورصة البحرين ترتفع 0.63 % في ختام جلسة الأحد