بطلة الجمباز صافيا بارافيا تواصل استعداداتها للبطولات الجديدة

الأحد 16/يناير/2022 - 04:23 م

تستأنف صافيا بارافيا، بطلة الجمباز الإيقاعي، تدريباتها، استعدادا للمشاركة في البطولات المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، سواء محليا أو عالميا.

وقالت صافيا في تصريحات صحفية إنها تتمنى أن تجلب ميدالية ذهبية لمصر في الجمباز، اللعبة التي عشقتها منذ الطفولة.

وأضافت أنها تواصل تدريبها سواء في الصالات، أو المنزل، مؤكدا أن فيروس كورونا، عطل تدريبها كثيرا طيلة الفترة الماضية، لكنها عادت من جديد بعد استقرار الأوضاع وفتح كافة الصالات وتنظيم البطولات المختلفة.

تتدرب صافيا في الفناء الخلفي لعائلتها وكذلك في الصالة الرياضية العامة التي تم السماح لها مؤخرًا بإعادة افتتاحها حيث تعمل البطل الشابة على العودة إلى العقلية التنافسية بعد أن فقد بعض الزخم بسبب تأجيل الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها هذا الصيف الماضي.

تستخدم صافيا اللياقة البدنية على العمود أيضًا، لصقل مهاراتها وتعزيز جسدها وقوة قبضتها والاستعداد لإبهار العالم بمجرد إعادة تنشيط الأنشطة الرياضية في وقت لاحق.