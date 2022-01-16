دراسة: الإصابة بكورونا تدمر دماغ كبار السن بدرجة أكبر من الزهايمر

الأحد 16/يناير/2022 - 01:18 م

أعلن علماء أمريكيون بكلية جروس مان للطب بجامعة نيويورك عن ما توصلوا إلى استنتاج أنه يمكن لعدوى فيروس كورونا أن تدمر دماغ كبار السن بدرجة أكبر من مرض الزهايمر.

استغرقت هذه الدراسة شهرين كاملين ، وشملت 251 مريضا مسنا لم تظهر عليهم علامات التدهور المعرفي أو الخرف قبل نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

وقال مؤلف الدراسة جينيفر فرونتيرا: "تظهر نتائجنا أن المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، ولا سيما أولئك الذين يعانون من أعراض عصبية أثناء الإصابة الحادة، قد تكون لديهم مستويات عالية من تلف الدماغ تعادل أو أعلى من أولئك المصابين بمرض ألزهايمر".

في وقت سابق، وجد علماء من مركز كاليفورنيا القومي لأبحاث الرئيسيات في الولايات المتحدة الأمريكية ومعهد أبحاث روتمان في تورنتو أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ عندما تدخل الجسم عن طريق الأنف.