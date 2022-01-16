كورونا في السعودية.. تسجيل 5281 إصابة جديدة و2996 حالة شفاء

الأحد 16/يناير/2022 - 02:04 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5281 إصابة مؤكدة وتعافي 2996 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 310.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 609953 فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 561542, كما جرى تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8905.