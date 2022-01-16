ads
الأحد 16 يناير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 5281 إصابة جديدة و2996 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 5281 إصابة مؤكدة وتعافي 2996 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 310.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 609953 فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 561542, كما جرى تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8905.

كورونا السعودية إصابات ‏ وفيات